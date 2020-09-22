Общественник Макаренко сравнил безопасность Рунета с ядерным щитом

Запад ведет информационную войну в отношении РФ и пытается разложить российское общество и устои, заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

По его словам, защита Рунета от любых вмешательств со стороны иностранных государств жизненно важна, как и наличие у РФ ядерного щита, пишет Nation News. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внесло предложение о запрете в РФ протоколов шифрования, которые препятствуют выявлению интернет-ресурсов с противозаконной информацией.

Макаренко считает, что в условиях инфовойны выявлять такие ресурсы крайне важно. Блогер подчеркнул, что нельзя недооценивать влияние интернета, так как Запад пытается повлиять на российское общество, разрушить устои. Необходимо защищать российских пользователей от вмешательства, агрессии и экстремизма. Россия не может потерпеть поражение в информационном противостоянии с Западом, резюмировал Макаренко.