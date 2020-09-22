Историк спецслужб разъяснил, почему «Новичок» используют только провокаторы

Историк спецслужб, полковник внутренней службы в отставке Юрий Ржевцев заявил, что специальные службы никогда не работают с боевыми отравляющими веществами.

«Спецслужбы всегда работают с ядами индивидуального действия. "Новичок" попадает под действия Конвенции против химоружия. Соответственно, любое применение этого яда государством приведет к тому, что он станет изгоем», — сказал эксперт.

По его словам, «химия», которую используют спецслужбы, под понятие химического оружия не попадает.

«В СССР умели хранить военную тайну и поэтому "Новичок" — одно из немногих химвеществ, которое "уплыло" на Запад как индивидуальный уникальный яд. И только по нему могут идентифицировать. Никакая защита не работает против "Новичка". Смешно смотреть, когда соратники Навального изымают из номера гостиничного якобы отравленную воду в обычных полиэтиленовых перчатках», — добавил Юрий Ржевцев.

Историк спецслужб, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», не исключил, что случившееся с Алексеем Навальным — английская спецоперация.

«Ну какой разумный разведчик возьмет с собой "Новичок" в другую страну? Это оружие массового поражения. В случае с Навальным, погиб бы неминуемо те, кто изымал бутылку, сам Навальный, пассажиры в салоне и врачи. Это очень опасно. Это все шито белыми нитками. Никакого "Новичка"», — подчеркнул Юрий Ржевцев.

Полковник внутренней службы в отставке также добавил, что химические вещества, с которыми работают спецслужбы, не являются оружием массового поражения.

«Калугин еще когда избирался в Верховный совет СССР все изложил. Например, убийство болгарского диссидента — укол зонтиком с помощью растительного яда», — напомнил Юрий Ржевцев.

Также историк спецслужб обсудил одну из наиболее престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Речь идет о Нобелевской премии.