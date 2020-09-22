Турецкие врачи заявили о скором "цунами" COVID-19 в государстве

Турцию ожидает коронавирусное "цунами", если властями не будут предприняты необходимые меры по борьбе с COVID-19. Об этом заявили представители Турецкой медицинской ассоциации.

Турецкие медики также раскритиковали правительство страны за намеренное сокрытие реальной статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишут "ИнфоСМИ".

Специалисты считают, что сезонная эпидемия гриппа может спровоцировать рост числа заболевших коронавирусом, если в Анкаре не будут приняты более жесткие меры по нераспространению вируса. В ассоциации уверены, что власти использовали крайне поверхностные методы, чтобы предотвратить новую волну эпидемии.