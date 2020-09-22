Вероятная любовница Ефремова исчезла после его ареста

Возлюбленная актера Михаила Ефремова артистка Дарья Белоусова выехала из квартиры, которую снимала раньше с актером, и перестала отвечать на звонки друзей после его ареста.

Актриса Дарья Белоусова, которую, по некоторым данным, с ее коллегой по цеху Михаилом Ефремовым связывают любовные отношения, перестала выходить на связь и общаться со своими знакомыми после того, как Ефремов попал в СИЗО. Кроме того, артистка съехала из квартиры, в которой она долгое время прожила со знаменитостью.

Хозяйка съемного жилья рассказала в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", что она часто видела свою постоялицу с Ефремовым. По словам женщины, актер очень сильно влиял на девушку, она полностью от него зависела. Хозяйка апартаментов заявила, что актер в прямом смысле "околдовал" Белоусову.