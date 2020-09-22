В Тверской области потерпел крушение самолет Су-30. По данным пресс-службы Западного военного округа, информации о жертвах и пострадавших нет.

Истребитель Су-30 потерпел аварию в Тверской области. До крушения самолета его экипаж благополучно катапультировался. По информации, предоставленной пресс-службой Западного военного округа, на земле разрушений нет.

"Двадцать второго сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа", — говорится в сообщении.

После приземления летчики вышли на связь. Экипаж потерпевшего крушения самолета был эвакуирован на аэродром базирования.