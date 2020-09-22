Автор «Бандитского Петербурга»: в насилии ничего страшного нет

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» писатель и журналист Андрей Константинов поделился своим смелым мнением по ряду социальных проблем. Советник по культуре бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко рассказал, что проститутки не должны становиться учителями русского языка и литературы, и занял непопулярную в современном обществе позицию в вопросе отношения к насилию.

«Я всегда считал как человек, который, в том числе, долго служил в армии, что в насилии ничего страшного нет. Что насилие — это как сила трения, — признался творческий деятель. — Оно стимулирует общество к развитию. История человечества — это история войн. А войны без насилия не может быть».

Константинов не будет переживать, если от него массово отвернутся читатели и литературные друзья, как это происходит с Джоан Роулинг, в связи с ее противоречивыми высказываниями о транс-сообществе.

«Я не боюсь публичного осуждения. Я боюсь стать маразматиком. А если я буду обращать внимание на то, кто как меня оценивает в интернете, это означает, что я трус и предаю себя и свои взгляды», — отрезал Константинов.

Автор закона о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина считает, что время подобных высказываний прошло. И вспоминает слова Матвиенко про планету, уставшую от брутальной мужской политики.

«Мужчины всегда будут играть в войнушку. Мир наэлектризован насилием, — волнуется депутат Госдумы. — На политическую арену должны выходить женщины».

Иначе, считает Оксана Пушкина, недалеко и до настоящей войны.