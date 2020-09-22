Звезда 90-х, певица Светлана Владимирская оказалась последователем "секты Виссариона" "Церковь последнего завета". Многие помнят исполнительницу по хиту "Мальчик мой".

Светлана Владимирская в 90-х находилась на пике своей популярности, однако в 1993 году внезапно исчезла со сцены. Позже выяснилось, что певица последовала за Виссарионом, главой религиозного движения "Церковь последнего завета", настоящее имя которого Сергей Тороп, и стала жить в селе Петропавловка.Через некоторое время Владимирская вернулась к концертной деятельности, но общину не покинула и даже 6 лет назад сыграла свадьбу с одним из членов секты.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о задержании Виссариона и еще нескольких участников "Церкви последнего завета". Певица рассказала, что против них была организована целая спецоперация: в общине отключили интернет, а также производили обыски. Владимирская в настоящее время беспокоится за собственное будущее и переживает за уголовное дело в отношении лидеров культа.

По словам звезды 90-х, обыски и задержания начались после журналистской провокации. Как рассказала Владимирская, в общину под видом простого человека приехал корреспондент, затем "проявил агрессию и вывел людей на эмоции", а "когда ему ответили", заявил правоохранителям о препятствовании своей профессиональной деятельности.