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14:58   22 Сентября 2020
Происшествия

Депутат Пацевич рассказал о задержании руководителей "секты Виссариона"

Депутат Пацевич рассказал о задержании руководителей "секты Виссариона"

Депутат Василий Пацевич сообщил, что стал очевидцем задержания глав "секты Виссариона" в Красноярском крае.

Информация о проведении оперативных мероприятий появилась 22 сентября. По словам Пацевича, на место прилетели четыре вертолета, а также другая спецтехника, сообщает телеканал "360".

"Провокационных действий со стороны населения нет. Конечно, все обеспокоены", — пояснил депутат.

Также он отметил, что правоохранители посадили в воздушное судно двух человек. По предварительным данным, это Сергей Тороп и Вадим Редькин, против которых ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. Им грозит четыре года лишения свободы. Также были задержаны еще шестеро мужчин. Сейчас устанавливаются все детали события.

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Автор: Юлия Яковлева
#ск #Василий Пацевич #секта Виссариона

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