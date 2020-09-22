Германия массово задерживает трудовых мигрантов из Украины

Германия борется с украинцами, которые пытаются нелегально пробраться в страну ради заработка. Только в течение последних трех месяцев Берлин выслал около 300 украинцев, а за первые 10 дней сентября задержали 48 «заробитчан», что стало рекордом. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По информации немецких полицейских, украинцев задерживают целыми автоколоннами. Многие говорят, что едут собирать урожай, но показывают поддельные трудовые договоры. Некоторые также заявляют, что едут в Германию с туристической целью, хотя поездки в Европу из Украины запрещены из-за пандемии коронавируса.

Полиция Германии конфискует машины, на которых перевозят украинских нелегалов. Водителям же грозит не только штраф, но и несколько лет тюрьмы.

Так, группу украинцев, которая представилась туристами, задержали на границе Чехии и Германии. Нелегалы показали биометрические украинские паспорта без виз. Всю группу депортировали в Чехию и запретили въезд в Германию сроком на два года.

Некоторые трудовые мигранты из Украины пытаются прорваться в Германию на польских такси, но и тут полиция контролирует ситуацию. Поток нелегальных работников растет, поскольку в Германии можно заработать в разы больше, чем в соседних странах. Сейчас же легально попасть в Германию нельзя, так как рабочих виз страна не выдает.

Представитель Государственной пограничной службы Украины разъяснил, что «заробитчане» массово выезжают в Германию через Венгрию, а дальше пытаются попасть в Чехию или в Австрию.

«В интернете сейчас масса фирмочек, которые обещают выезд на "дальний Запад" якобы без карантина и по фиктивным документам. А там уже лотерея — проскочишь-не проскочишь. Задерживать стали чаще из-за того, что немцы усилили патрули после "наводки" поляков, которые знают о схеме украинцев с польскими визами», — добавили в погранслужбе Украины.

Украинцы могут выехать на работу в Польшу без трудовой визы — только при наличии биометрического паспорта, даже несмотря на карантин. Однако такие правила не распространяются для въезда в другие страны Европейского союза. Например, среди украинских «заробитчан», которые едут в Польшу, заметно увеличилось количество владельцев малого и среднего бизнеса, которые обанкротились за время пандемии.

Согласно данным аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal, теперь конкуренцию украинцам составляют трудовые мигранты из Белоруссии.