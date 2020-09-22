Глава центра Гамалеи разъяснил правила вакцинации от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург разъяснил основные правила вакцинации "Спутника V". Он акцентировал, что прививаться граждане должны до того, как подхватили коронавирусную инфекцию.

Если человек уже начал испытывать симптомы COVID-19, то ему противопоказана прививка. Это важное правило вакцинации, сообщил глава ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи во время круглого стола, проводимого в МИА "Россия сегодня". "Спутник V" является не лечебным, а профилактическим препаратом. О его официальной регистрации Россия объявила 11 августа.