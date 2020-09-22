Понасенков назвал термин «беженец» оружием против коренных европейцев

Фридрих Мерц, немецкий политик и один из кандидатов на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС), нашел объяснение одной из главных проблем Европейского Союза (ЕС) – миграционного кризиса. Виноватой оказалась Россия, которая по личной просьбе президента Сирии Башара Асада оказывает гуманитарную помощь арабской республике и помогает бороться с террористическими группировками.

Из-за этого сирийцы покидают страну и уже в статусе беженцев заполоняют Европу, в том числе и Германию. Такое мнение Мерц высказал в интервью крупнейшей немецкой газете Bild. На Кремль он возложил вину за ситуацию в Сирии и с блогером Алексеем Навальным. Политик уверен, что власти ФРГ обязаны ужесточить политику в отношении Москвы после этого случая.

В беседе с «Политикой Сегодня» историк и режиссер Евгений Понасенков объяснил, что критиковать Москву за открытую миграционную позицию Евросоюза «просто невозможно». Германии вместе с другими странами ЕС необходимо вернуть термину «граница» его истинное значение, ведь именно с одобрения правительства Меркель мигранты хлынули в страну.

«Фридрих Мерц путает и смешивает абсолютно разные понятия: это ситуация в Сирии, которая имеет свои внутренние причины, и отсутствие в Европейском союзе границ, правильной оборонной и социальной политики. Если у государства, а ЕС сейчас является, по сути, единым государством, нет границы, то и государства нет. Граница – это системообразующее явление, и если Европа не восстановит утраченную границу с югом, то Европы скоро просто не будет, ни в цивилизационном, ни в этническом смысле», — считает Понасенков.

Первая волна мигрантов в ФРГ хлынула в 2007 году, когда Румыния и Болгария вошли в состав Евросоюза. Из этих стран начали массово расселяться цыгане и другие представители этнических меньшинств. Цыганские общины ранее неоднократно принимали финансовую помощь от властей Франции.

В Германии наблюдается похожая картина. Сейчас большинство мигрантов в ФРГ – это афроамериканцы и мусульмане, однако Понасенков уверен, что не стоит называть этих людей «беженцами».

«Германия, к сожалению, стала локомотивом левого крена в Европе в последние годы. Именно немецкое правительство под руководством канцлера Меркель продавливает все проекты, связанные с приемом абсолютно диких элементов в Европу. Я бы не называл их мигрантами или беженцами, это армия вторжения, с научной точки зрения. Термин "беженец" вообще лживый. Он используется в Европе для подмены населения. Поэтому накаченные афроамериканцы и мусульманские экстремисты, которые наводнили Европу, это никакие не "беженцы от войны", это армия вторжения», — добавил историк.

Именно Берлин прямо помогает этим процессам, полагает Понасенков. Собеседник ПС указал на то, что с политическим вектором Кремля можно не соглашаться, однако в данном случае кандидат от ХДС Германии пытается обвинить Россию в том, к чему она не имеет абсолютно никакого отношения.

Научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО Федор Басов напомнил, что мигранты массово бежали в ФРГ еще до 2015 года, когда Россия начала бороться с терроризмом в Сирии. Эксперт не сразу нашелся, что ответить на теорию о «виноватой Москве», которая якобы стала первопричиной масштабной европейской проблемы.

«Мне даже сложно это высказывание Мерца как-то оценивать. Куча беженцев в Германии были еще до того, как Россия начала действовать в Сирии, поэтому это не оправдание. В Германии, действительно, участие России в вооруженном конфликте в Сирии оценивается довольно негативно. И здесь я не вижу связи между Сирией и Германией. В Берлине же сами открыли границы для беженцев. Поэтому мне сложно сказать, что предположение кандидата от ХДС справедливо», — заявил эксперт.

Миграционный кризис начался в Европе в 2015 году. Потоки беженцев хлынули в страны ЕС из Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В сентябре 2015 года в Европе было зарегистрировано более 700 тысяч человек, которые искали убежище. За год до этого число мигрантов не превышало 280 тысяч.

Термин «кризис» тиражировался еще в апреле 2015 года, когда в Средиземном море произошла серия кораблекрушений. С 13 по 20 апреля там затонуло пять лодок, на которых 1200 мигрантов из Африки переправлялись в Европу. За весь 2015 год число утонувших мигрантов перевалило за две с половиной тысячи.

Среди всех стран Европейского Союза Германия занимает первое место по числу мигрантов. На второй строчке рейтинга популярности у беженцев стоит Франция, а за ней Швеция.