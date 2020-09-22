Кипрская авиакомпания назвала сроки возобновления перелетов в РФ

Авиасообщение между Кипром и Россией возобновится в зимний период. Самолеты с острова будут принимать в Москве. Об этом сообщили на сайте авиакомпании Cyprus Airways.

Кипрский перевозчик постоянно отслеживает сеть маршрутов с учетом пандемии коронавируса. Главный операционный директор Cyprus Airways Георге Маврокостаса заявил, что фирма рада возобновить перелеты в Москву в зимний сезон.

Регулярные и чартерные авиаперевозки с другими странами прекратились в РФ с 27 марта. Власти ввели ограничение с целью предотвратить распространение COVID-19. Сейчас границы постепенно открываются в зависимости от эпидемиологической обстановки.