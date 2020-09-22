Жириновский рассказал, когда не станет США

США перестанут существовать как государство через 15-20 лет, заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Российский политик напомнил про заявление президента США Дональда Трампа, в котором он приписал России "кражу идеи" гиперзвуковой ракеты. Жириновский назвал Штаты барахолкой и "черкизоном", которому осталось существовать не больше 15-20 лет. Депутат обратил внимание на историю государства и отметил, что американцы ничего не изобрели. Это они крадут достижения у всего мира, и никакой более мощной ракеты у Трампа нет, заявил парламентарий.

Глава ЛДПР считает, что к его столетнему юбилею такого государства, как США, не будет. После останутся только мексиканцы, канадцы и "кто угодно", но не американцы.