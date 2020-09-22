Сатановский связал «наезды» Украины на РФ с рождением новой Речи Посполитой

Украина, похоронив Минские соглашения, наезжая на Донбасс и на Россию, а также поддерживая белорусские антиправительственные протесты, оказалась в «очень хорошей» компании – с Польшей и Литвой. И эта «новая Речь Посполитая» очевидно представляет собой антироссийский альянс.

Об этом в своем авторском Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя недавнее заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что Киев на будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса.

Ранее министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников, выступая в Верховной раде в рамках «Часа вопросов» к правительству, заявил, что даже после окончания войны в Донбассе быстрой реинтеграции региона в состав Украины можно не ждать. На это, по его словам, потребуется не менее четверти века.

«Президент (Владимир Зеленский) на встрече лидеров стран «Нормандского формата» в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины касаемо включения туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено», — подчеркнул при этом Резников.

По словам Сатановского, Украина давно «похоронила» Минские соглашения и теперь «наезжает» не только на Донбасс, но и на Россию.

«На Украине Минские соглашения похоронили и явно наезжают на Донбасс. Да и на Россию. Она теперь в хорошей компании Белоруссией занимается. Польша, Литва, Украина… Где-то сбоку Латвия с Эстонией подвякивают, — пишет политолог. — Новая Речь Посполитая явно становится в позу — и это очевидным образом антироссийский альянс. Упустили из виду раковую опухоль, она метастазы дала».

Напомним, ранее Евгений Сатановский поддержал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил странам Восточной Европы и бывшим советским республикам вернуть территории, которые в свое время им подарил Сталин.