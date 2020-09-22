Аналитик спрогнозировал скорое падение курса евро

Курс евро и доллара начнет снижаться в течение ближайшего времени, считает экономист и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

В скором будущем ожидается постепенное ослабление евро и доллара. Предпосылок к снижению курса рубля при этом не наблюдается, передает мнение специалиста телеканал "360".

Как заявил эксперт, подорожание основных иностранных валют стало следствием выхода Brent и других нефтяных фьючерсов в снижение. Теперь топливный рынок растет в связи с рядом макроэкономических факторов и происходит коррекция. Такое явление абсолютно нормально и легко прогнозируемо, отметил специалист

Валюта обычно дорожает перед отопительным сезоном, однако в этом году восстановление должно пройти активно и закончиться максимум к началу октября, добавил Зайченко. При этом рисков, которые могли бы привести к ослаблению денежной единицы РФ не наблюдается, заключил эксперт.