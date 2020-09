Верховные удаленщики: как пройдет 75-я Генассамблея ООН

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН отметит юбилей — 75-й год с начала работы. С 22 по 29 сентября пройдет так называемая неделя высокого уровня, на которой выступят 119 президентов и 54 глав правительств. Впервые в истории ООН лидеры государств не будут произносить речь, стоя на трибуне в штаб-квартире организации. Из-за коронавируса политиков попросили присылать видеообращения.

Как сообщил генсек ООН Антониу Гуттериш, в нынешних дебатах примет участие рекордное число лидеров стран, поскольку отправить видео проще, чем лично прилететь в Нью-Йорк. Выступление вживую тоже не возбранялось, правда, предварительно участникам пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в США. В ООН дали понять, что формат видеовыступлений — мера вынужденная и временная.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, весной 2020 года лидировал по количеству заболевших. В худшие дни в штате за сутки умирали более 700 человек. При этом вопрос о переносе мероприятий Генассамблеи в другое место, например, в штаб-квартиру ООН в Женеве, не ставился.

Россия на 75-й Генеральной Ассамблее

Выступление президента РФ Владимира Путина покажут в первый день работы ГА ООН — 22 сентября, после 18:00 по московскому времени ( в Нью-Йорке будет 11:00).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин обсудил участие в ГА ООН с постоянными членами Совбеза РФ 17 сентября. Но над текстом выступления глава государства работал, по традиции, самостоятельно, подчеркнул представитель Кремля.

По данным СМИ, президент РФ выступит с обращением к международному сообществу, взяв за основу лозунг «Общее будущее общими силами», который выбран официальным для 75-й Генассамблеи ООН. Ожидается, что в своем выступлении Путин затронет темы «самого беспрецедентного вызова», который бросила пандемия, и «многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила».

Ранее к участникам Генассамблеи обратился глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что реагировать на глобальные проблемы в условиях нарастающей мировой разобщенности становится все сложнее. Сегодня особенно важно коллективно искать их решение при центральной координирующей роли ООН.

Сегодняшнее выступление на ГА ООН станет для Владимира Путина пятым на посту главы государства. Свою первую речь на главной международной трибуне российский президент произнес в сентябре 2000 года в рамках «Саммита тысячелетия». Тогда он говорил о проблемах разоружения, предлагал выработать договоренности по демилитаризации космоса.

Выступление президента РФ в ООН осенью 2015 года разлетелось на цитаты. Путин предложил создать международную коалицию для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ), творившей зверства в Сирии. Путин резко осудил агрессивное вмешательство ряда стран во внутреннюю политику на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которое привело к трагическим последствиям.

Кто вместе с Россией

Помимо российского президента, 22 сентября запланированы выступления лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Кубы, Ирана, Франции, Египта, Мексики.

По традиции ГА ООН всегда открывает Бразилия. Одна из версий берет за точку отсчета 1946 год: победившие во Второй мировой войне державы не хотели доминировать в первой сессии Генассамблеи, которая состоялась 10 января в Лондоне. Победители нацистской Германии во главу угла поставили принцип всеобщего равенства в новой международной организации. Тогда решили предложить выступить в первых рядах тем странам, которые не были в числе победителей, и Бразилия оказалась в начале списка.

По другой версии, просто не было желающих выступить первыми, а бразильский представитель оказался самым смелым.

Вторым будет выступать президент США Дональд Трамп, который изначально заявлял, то лично приедет в штаб-квартиру ООН. Однако на днях руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что американский лидер передумал.

Как считает ряд дипломатов, такое решение глава Белого дома принял после того, как Совет Безопасности выступил против запроса США на возвращение санкций ООН в отношении Ирана. К теме иранской ядерной сделки на неделе высокого уровня внимание будет приковано второй год подряд.

Правда, Трамп успел сообщить, что его выступление станет очевидным сигналом для КНР.

#UNGA GOES VIRTUAL: @MarkMeadows tells reporters @realDonaldTrump and other world leaders will not appear in person at the @UN's annual meeting of world leaders next week More via @PamelaFalkhttps://t.co/CdSeM7hyb6