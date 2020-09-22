В Штатах успешно прошел испытания новый истребитель шестого поколения, отрапортовало командование ВВС. Пентагон готов к созданию самолета такого уровня, который «пока недоступен никому в мире», пишет американское издание Defence News. «Политика Сегодня» выяснила, что Россия успела испытать такие технологии раньше американцев.

Испытания в США проходили в строжайшей секретности. Утверждается, что пробная версия истребителя «побила все существующие рекорды», но вот параметры самолета никто не уточнил. Это тоже секрет.

Американские конкуренты

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко указывает, что заявления командования ВВС США еще не означают, что у страны есть готовое решение по новейшим истребителям. Даже успешные испытания не гарантируют, что самолет начнут поставлять в американскую армию в ближайшее время.

«То, что озвучено — крайне скупая информация. Второе: скорее всего, это пока является демонстратором технологий. Не будем забывать, что это длительные программы. Новые технологические элементы, которые приходят в область боевой авиации, зачастую идут шагово. Какие-то элементы возможно использовать на машинах предыдущего поколения», — рассказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Любые страны, которые имеют возможности доминировать в военной технологической гонке, будут создавать лучшее, принципиально новое вооружение. Не у всех это получается — даже Европа остается в стороне. А Россия и Китай, напротив, прочно осели на технологической передовой.

«Такого рода проекты, в отличии от менее масштабных, требуют огромной концентрации усилий. Не только финансовых средств, но и физических ресурсов — конструкторских бюро, испытательных полигонов. Это сейчас по силам США, России и Китаю. Европу пока мы объективно оставляем немного в стороне», — говорит Пономаренко.

Российские «шестые»: какие они будут?

У России есть, чем ответить американским генералам. Тему военной авиации шестого поколения подняли в России в 2016 году. Тогда концерн «Радиоэлектронные технологии», разрабатывающий аппаратуру для таких самолетов, раскрыл общую информацию. Стало ясно, что принципиальным отличием от пятого поколения станет «опциональная пилотируемость» — то есть, самолет можно оснащать кабиной летчика или строить без нее. Речь идет фактически об искусственном интеллекте.

Хоть некоторые решения по-прежнему останутся за человеком, самолет будет летать автономно, без человеческой помощи. Конечно, автоматика в одиночку не справится: предполагается, что шестое поколение будет работать в «стае» — пилотируемые и беспилотные истребители будут выполнять разные действия, но решать общую задачу.

Также новички будут быстрее. Планируется, что их скорость будет приближена к гиперзвуковой, летать они смогут выше, а маневрировать — искуснее. Новые самолеты смогут обнаруживать объекты на огромном расстоянии, ну а сами станут незаметнее благодаря усовершенствованному стелс-покрытию.

Вооружение тоже будет другим. «Шестые» истребители смогут применять бомбы и ракеты разных классов, но будут и новые средства поражения с характеристиками уже другого уровня. Например, лазерные или плазменные.

Су-57 или «Охотник»?

Но что конкретно предлагают российские инженеры? Например, истребитель Су-57 — по кодификации НАТО «Преступник», разрабатываемый ОКБ им. Сухого. Официально машина относится к пятому поколению и должна сменить «четвертые» Су-27 в российских ВВС. Американские аналоги эта модель уже «подвинула».

Четыре года назад стало известно, что Су-57 может перескочить в «шестой класс». Информации немного: тогда еще главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что в ходе будущей модернизации Су-57 может получить новые возможности и «сменить поколение». Самолет отличается высоким потенциалом для модернизации.

Но если одной из особенностей новых истребителей станет беспилотное управление, то логично рассмотреть в этом контексте БПЛА С-70 «Охотник», успешно прошедший летные испытания в середине августа прошлого года. В таком случае утверждение о «недоступной никому в мире» американской технологии истребителей шестого поколения неверно. Россия опередила Штаты на год.

По всем параметрам С-70 «топовый» — это признали даже в США. Может нести шесть тонн бомб, невидим для радаров, идеален для масштабных военных конфликтов… В это же время свои перспективные беспилотники Штаты превратили в «летающие заправки», за что и были раскритикованы американскими СМИ.

Важно ли, кто первый?

В любом случае Россия идет нога в ногу в технологической гонке вооружений. И это оправдано, поскольку зачастую технологическое отставание может привести к тяжелым последствиям — не только в случае реального вооруженного столкновения, но и в политическом плане.

Когда державы находятся на одном военно-технологическом уровне — это уже является фактором сдерживания потенциального конкурента на политической арене, объясняет Пономаренко. Вопрос о том, кому принадлежит первенство в данном случае не принципиален, говорит военный эксперт.