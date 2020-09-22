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13:11   22 Сентября 2020
Армия

"Славянское братство — 2020" покажет способность Белоруссии к обороне

"Славянское братство — 2020" покажет способность Белоруссии к обороне

Участники российско-белорусских учений "Славянское братство — 2020" на втором этапе мероприятия намерены показать способность к обороне Белоруссии. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили в Минобороны республики.

Накануне был анонсирован второй этап учений Белоруссии и России "Славянское братство — 2020". Решение о нем было принято "на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Белоруссии", сообщили в Минобороны республики.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #оборона #славянское братство

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