"Славянское братство — 2020" покажет способность Белоруссии к обороне

Участники российско-белорусских учений "Славянское братство — 2020" на втором этапе мероприятия намерены показать способность к обороне Белоруссии. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили в Минобороны республики.

Накануне был анонсирован второй этап учений Белоруссии и России "Славянское братство — 2020". Решение о нем было принято "на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Белоруссии", сообщили в Минобороны республики.