ФАН и Медиагруппа "Патриот" посвятят эфир Нобелевской премии

Участники прямого эфира Медиагруппы "Патриот" и Федерального агентства новостей обсудят тему Нобелевской премии, и как ее в некоторых государствах используют для борьбы с Россией.

Гости студии попробуют ответить на вопрос, смогут ли получить премию политический деятель Светлана Тихановская и блогер Алексей Навальный. Юристы, политологи, журналисты, историки обсудят, есть ли шансы у конъюнктурных претендентов получить вознаграждение от Запада, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты вспомнят имена тех, кто не смог получить ранее уважаемую в мире высокую премию, и обсудят, каким образом она стала политизированной. Также будут подняты темы: как России нужно реагировать на очередные санкции по политическим вопросам, в каких странах и при каких обстоятельствах спецслужбы использовали неизвестные отравляющие вещества, и почему эти факты в мире остались безнаказанными.