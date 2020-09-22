Корабли ВМФ РФ ответили на провокацию НАТО в акватории Черного моря

Корабли Черноморского флота заблокировали суда НАТО в непосредственной близости к российским границам.

Свыше 20 кораблей Черноморского флота ВМФ РФ заблокировали фрегат НАТО в акватории Черного моря. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает "Федеральное агентство новостей".

По данным издания, на перехват трех иностранных кораблей были направлены 20 российских военных судов, задействованных на учениях "Кавказ-2020". Суда Североатлантического альянса оказались заблокированы, лишившись возможности свободно маневрировать у российских границ, что деморализовало иностранных моряков.

Напомним, что в Черном море в настоящее время проходят плановые учения "Кавказ-2020", а также совместные военные учения стран НАТО и Украины Sea Breeze-2020, во время которых иностранные судна отработают боевые упражнения артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в непосредственной близости от южных границ России. В Киеве перехват кораблей НАТО силами ВМФ РФ было расценен как провокация.