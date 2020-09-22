Кадры с места гибели звезды российских сериалов появились в Сети

Фотографии с места аварии, в которой погиб актер театра и кино Дмитрий Жулин, разместили в Сети. Звезда российских сериалов стал единственной жертвой страшной аварии.

Очевидцы ДТП, в котором скончался актер Дмитрий Жулин, выложили фотографии с места события в группе "ЧП Владимир" в "ВКонтакте". На снимках можно рассмотреть, что кузову Renault Duster, за рулем которого находился Жулин, был нанесен серьезный урон, пишет Федеральное агентство новостей.

Авария произошла накануне, 21 сентября, на 61-м километре дороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Автомобилист выезжал с объездной дороги и не уступил двигающемуся автобусу "ПАЗ". В результате произошло лобовое столкновение, водитель Duster погиб от полученных травм. Пассажир, который находился в его автомобиле, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Никто из находящихся в автобусе не пострадал.

Погибший Дмитрий Жулин получил популярность после роли в сериале "Александровский сад". Он широко известен по своим ролям в кинолентах "Маршрут" и "Охота на Берию". Актер после окончания театрального училища восемь лет отработал в Малом театре. Однако в 2009 году решил оставить карьеру актера и уйти в монастырь.