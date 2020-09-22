Вернувшись к «плану Б», Украина пускает под откос ситуацию в Донбассе

Украинская сторона, говоря о вводе в зону вооруженного конфликта в Донбассе миротворцев ООН, как о «плане Б», пытается таким образом направить процесс урегулирования по совершенно новому пути, никак не связанному с исполнением подписанных всеми сторонами Минских соглашений.

Об этом в беседе с RT заявил политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя слова украинского министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексея Резникова о том, что лидерам «нормандской четверки» следует вернуться к рассмотрению инициативы по вводу в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Как отметил Резников, это вопрос, который в свое время обсуждался в Совбезе ООН, никогда не снимался с повестки дня, но его рассмотрение было временно отложено.

«Была дискуссия, какого характера будет эта миссия, где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций, и где-то посередине теоретически могли сойтись, но они это отложили», — рассказал министр.

Также Резников добавил, что работающая в зоне конфликта Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не справляется с возложенной на нее задачей, так как как она не обладает «мощностью» миротворческой миссии ООН.

По словам источника RT в украинском Министерстве иностранных дел, вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс в настоящее время действительно рассматривается ведомством.

«Похоже на то, что выполнить Минские соглашения в существующем виде будет невозможно, добиться полного прекращения огня не получается, поэтому миротворцы — это наш план Б. Сейчас этот вопрос обсуждается», — сообщил источник.

Комментируя эти сообщения, политолог и экономист Александр Дудчак указал, что украинская сторона своими разговорами о «плане Б» пытается перенаправить процесс мирного урегулирования в сторону от выполнения условий подписанных всеми сторонами переговорного процесса Минских договоренностей.

«Это попытка в очередной раз создать прецедент, который пустил бы Минские соглашения под откос. Потому что Киев не согласится на присутствие миротворцев исключительно на линии разграничения, а Донбасс не согласится на то, чтобы на его территории находились подразделения ООН, особенно на границе с РФ», — подчеркнул политолог.

Напомним, активно продвигать вопрос о введении в Донбасс миротворческих сил Организации Объединенных Наций в 2017 году начал Петр Порошенко, являвшийся в то время президентом Украины. При этом Киев не поддержал предложение Москвы о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения враждующих сторон, выступив против этой идеи.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2017 года предложил разместить на линии соприкосновения в зоне конфликта миротворцев ООН, чтобы те обеспечивали безопасность сотрудников СММ ОБСЕ. При этом российский лидер отметил, что это шаг станет возможным лишь при условии, что с ним согласятся республики Донбасса, а также после того, как в соответствии с Минскими соглашениями стороны проведут отвод сил и вооружений. Позже Путин согласился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что миротворцы ООН должны сопровождать и охранять сотрудников СММ ОБСЕ, проводящих мониторинг ситуации, на всей территории Донбасса. При этом российская стороны была готова включить это предложение в свой вариант резолюции Совета Безопасности ООН по Донбассу.

Однако киевские власти во главе с Порошенко выступили против этого компромиссного варианта, настаивая на то, чтобы миротворческий контингент ООН был размещен по всему Донбассу, в том числе и на неподконтрольных Киеву, граничащих с Россией территориях Донецкой и Луганской народных республик.