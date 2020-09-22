Песков прокомментировал ситуацию с Навальным и его одеждой

Кремль не занимается вопросами одежды. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о требовании блогера Алексея Навального.

Навальный сообщил, что был госпитализирован в Берлин без своей одежды, и потребовал ее вернуть. Песков отметил, что профиль Кремля не связан с предметами гардероба.

"При всем уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", — сказал пресс-секретарь.

Навальный 20 августа почувствовал себя плохо на борту самолета. Блогер находился в коме более двух недель. Его "отравление" могло стать следствием конфликта с соратником Владимиром Ашурковым. Разногласие, предположительно, произошло из-за расхождения во взглядах на ФБК (признан иноагентом в РФ). Подруга олигарха Михаила Ходорковского Мария Певчих также могла быть "отравительницей" блогера.