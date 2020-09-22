Вакцину "Вектора" от коронавируса зарегистрируют к 15 октября

Разработанная сотрудниками ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

После регистрации препарата начнутся пострегистрационные исследования вакцины. "Вектор" подал документы в Минздрав РФ сразу после завершения двух этапов клинических испытаний на добровольцах. Процедура регистрации должна закончиться к 15 октября 2020 года, говорится в сообщение Роспотребнадзора.

Производитель приступит к пострегистрационным исследованиям, согласно постановлению правительства. В испытаниях примут участие добровольцы старше 60 лет, отметили в ведомстве. По такой же схеме была зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в НИЦ имени Гамалеи.