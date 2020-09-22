Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:45   22 Сентября 2020
Общество

Вакцину "Вектора" от коронавируса зарегистрируют к 15 октября

Вакцину "Вектора" от коронавируса зарегистрируют к 15 октября

Разработанная сотрудниками ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

После регистрации препарата начнутся пострегистрационные исследования вакцины. "Вектор" подал документы в Минздрав РФ сразу после завершения двух этапов клинических испытаний на добровольцах. Процедура регистрации должна закончиться к 15 октября 2020 года, говорится в сообщение Роспотребнадзора.

Производитель приступит к пострегистрационным исследованиям, согласно постановлению правительства. В испытаниях примут участие добровольцы старше 60 лет, отметили в ведомстве. По такой же схеме была зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в НИЦ имени Гамалеи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#вакцина #вектор #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...