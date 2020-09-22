Клишас рассказал о разработке законопроекта о Госсовете

Законопроект о Госсовете уже разработан и будет направлен в Государственную думу России на рассмотрение в ближайшее время. Об этом проинформировал член Совфеда РФ Андрей Клишас.

Российский политик ранее сообщал, что профильный комитет Совфеда России и Государственно-правовое управление президента работали над формированием законопроектов о Госсовете.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что совещание Государственного совета РФ по новым параметрам нацпроектов запланировано на 29 сентября 2020 года.