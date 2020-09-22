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12:15   22 Сентября 2020
Политика

Экс-глава Белгородской области Савченко стал сенатором

Экс-глава Белгородской области Савченко стал сенатором

Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко будет представлять регион в Совете Федерации. Об этом свидетельствуют итоги первого заседания депутатов облдумы VII созыва.

Савченко 17 сентября решил оставить пост губернатора Белгородской области. Он работал в этой должности с 1993 года.

Российский президент Владимир Путин 22 сентября одобрил заявление Савченко о досрочном прекращении полномочий. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, пишет ТАСС.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #савченко #белгородская область

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