Если Германия откажется от достройки «Северного потока-2», она окончательно признает свою вассальную зависимость от Соединенных Штатов Америки, проиграв тем самым все битвы, которые, вне зависимости от России и ее газопроводов, вела с американцами.

Такое мнение в беседе с изданием «БИЗНЕС Online» высказал политолог из Германии Александр Рар, отмечая, что отказ Берлина от российского газопровода станет не просто «наказанием» России за якобы имевшее место «отравление» блогера «Навального», этим шагом немцы полностью признают свою вассальную зависимость от Америки.

«И все эти битвы, которые Германия вне зависимости от России вела с американцами, будут проиграны. Причем банально, — подчеркнул Рар. — Правительство Германии пыталось все время объявлять, что это коммерческий проект, а не политический. А сейчас возвращаться и говорить, что это, оказывается, не коммерческий проект, а все-таки политический, было бы смешно».

Вся логика, по словам немецкого политолога, указывает на то, что нынешнее правительство Германии настроено на реализацию проекта «Северный поток-2», который должен быть достроен к концу текущего года.

«Если Меркель уйдет и правительство Германии в сентябре следующего года поменяется, а «Северный поток» к тому времени еще не будет достроен, тогда и поговорим о серьезных опасностях для этого проекта, — заключил Александр Рар. А пока я их не вижу, несмотря на все крики, шум и стуки по столу».

Напомним, российский блогер Алексей Навальный был госпитализирован в токсикореанимацию Омской городской больницы 20 августа текущего года после того, как ему стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. 22 августа Навального самолетом доставили в немецкую клинику «Шарите», после чего медики из лаборатории спецслужб бундесвера сообщили, что мужчина был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В середине сентября врачи клиники «Шарите» сообщили, что Навальному стало лучше, его вывели из искусственной комы. Блогер, по словам врачей, узнает родных, помнит события, предшествовавшие его отравлению, и собирается вернуться в Россию для продолжения своей деятельности.

Тем не менее немецкие политики в главе с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом призывают федерального канцлера Германии ужесточить против России санкции в ответ на «отравление» Навального. Одним из главных способов «наказать» Россию эти политики считают отказ от российского газопровода «Северный поток-2».