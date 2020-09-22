Ученые выявили иммунитет к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге

Люди, переболевшие лихорадкой денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу. К такому выводу в своем исследовании пришел профессор Университета Дьюка Мигель Николелис, сообщает во вторник, 22 сентября, Reuters.

Американский ученый выявил закономерность, которая позволит продвинуться в понимании COVID-19. Оказалось, что в тех местах, где в последние несколько лет случались вспышки лихорадки денге, коронавирус распространяется значительно меньше. Если предположение ученого подтвердится, люди смогут получить иммунитет к коронавирусной инфекции, сделав прививку от лихорадки денге.