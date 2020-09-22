Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал «Политике Сегодня» публикации о вероятной приостановке выплат страховой пенсии, если владелец счета в течение полугода не снимает деньги с банковской карты.

«У меня такой информации нет», — заявил народный избранник.

Приостановку выплат ранее допустил аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Эксперт заявил агентству «Прайм», что она может коснуться тех граждан, кто способен обойтись без финансовой поддержки от государства. Например, за счет личных накоплений или помощи детей.

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах https://t.co/iD5cjZqI1Q pic.twitter.com/07XjJ48d3f — РИА Новости (@rianru) September 22, 2020

«Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций», — отметил эксперт.

Комментируя утверждения аналитика, Ярослав Нилов обратил внимание на то, что такую схему практикует «Почта России».

«Действительно, если пенсионер не получает страховую пенсию на почте в течение полугода, то еще на полгода приостанавливается выплаты. И только через полгода прекращается выплата», — подтвердил Нилов.

Что касается банковских карт, то существует другая проблема — несвоевременно дошедшая до Пенсионного фонда России (ПФР) информация о смерти пенсионера, считает собеседник агентства.

«Когда идет выплата через кредитную организацию, бывает, что в ПФР не дошли данные о том, что пенсионер умер. А родственники продолжают за него получать деньги до тех пор, пока срок действия карты не истечет. Или каким-либо образом информация доходит с опозданием из ЗакСа в ПФР», — рассказывает депутат.

Из-за этого, продолжил Нилов, происходят переплаты, которые затем не всегда получается компенсировать, взыскав деньги с родственников покойного.

Ранее заместитель главы Союза пенсионеров России, член Общественной палаты Людмила Пискунова сообщила «Политике Сегодня», что организация выступает за инициативу об индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков также заявил, что в России не должно быть пенсионеров «первого и второго сорта». Так, объединение продолжит выступать за необходимость индексации пенсий работающим гражданам.