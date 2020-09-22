Нарышкин отметил высокую активность Запада в ситуации с Навальным

Западные страны проявляют высокую активность в эскалации ситуации вокруг случая с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Глава СВР выразил мнение, что раскручивание ситуации с Навальным происходит с целью остановки строительства газопровода "Северный поток — 2". По его словам, подобные методы являются примером недобросовестной конкуренции.

Навальный был госпитализирован в омскую больницу из-за плохого самочувствия. Соратник блогера Владимир Ашурков мог приложить руку к его "отравлению". Конфликт между ними, предположительно, возник из-за различия во взглядах на судьбу признанного в РФ иноагентом ФБК. Подруга беглого олигарха Михаила Ходорковского Мария Певчих также могла быть причастна к состоянию блогера.