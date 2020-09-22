Facebook потерял лицо в глазах своих пользователей

На корпорацию Facebook Inc вновь подают в суд. Жительница США Британи Кондити намерена отсудить у IT-гиганта компенсацию за то, что приложение Instagram (принадлежит Facebook) на ее телефоне самопроизвольно включает фронтальную камеру. Сумма не называется, однако известно, что минувшим летом соцсеть предложила 650 миллионов долларов в качестве компенсации в ответ на коллективный иск трех жителей Иллинойса за использование технологии распознавания лиц.

В слежке за клиентами Facebook и Instagram подозревают не впервые. Летом 2020 года пользователи уверяли, что на их смартфонах перестали появляться уведомления о включении фронтальной камеры. При этом владельцы устройств ничего не фотографировали и не снимали истории.

Таким образом биометрические данные могли использоваться без ведома владельца, когда его лицо крупным планом снимала камера. Тогда представители Facebook ответили, что такое поведение приложений является багом, и его в скором времени исправят. После повторных случаев и иска Британи Кондити представители компании от комментариев вовсе отказались, сообщает агентство Bloomberg:

«Instagram и Facebook, получая чрезвычайно личные и интимные персональные данные о своих пользователях, в том числе о частной жизни в их собственных домах, могут собирать ценные идеи и маркетинговые исследования, говорится в жалобе [от Британи Кондити]. В Facebook отказались от комментариев».

В августе Facebook уже обвиняли в том, что их приложения собирают базу биометрических данных с помощью функции распознавания лиц. По информации истцов, у Instagram есть система, которая сканирует лица всех людей, запечатленных на фотоснимке. Виртуальное хранилище содержит снимки даже тех, кто не зарегистрирован в приложении.

После жалобы Британи Кондити компании Facebook придется объяснять, что подозрительное поведение смартфона действительно является багом, а не попыткой Instagram «украсть» лицо пользователя.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что подобные иски в адрес Facebook будут поступать постоянно, пока компания не откажется от прямого доступа к телефонам своих пользователей.

«Я уверен, что такие судебные процессы будут происходить всегда. Мы должны понимать, что живем в новой реальности, где личное пространство человека и его данные, которое должно быть строго конфиденциально, используются компаниями для своих целей. Личная информация сейчас не может быть вашей собственностью, она является достоянием, по сути, всей планеты. Утечки происходят регулярно, и все эти данные попадают в интернет», — заявил парламентарий.

Напомним, что за последние несколько лет представители Facebook не скрывают свою причастность к краже личных данных пользователей. Еще в 2018 году президент США Дональд Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) кибервойну в отношении других стран. В указе американского лидера говорилось о серьезных вмешательствах в сетевое пространство государств-противников США.

Россия тоже имеет опыт судебных исков в адрес Facebook. Соцсеть игнорирует требования закона «О персональных данных», который обязывает их операторов хранить личную информацию россиян на серверах внутри страны. 13 февраля 2020 года мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей по статье о нарушении законодательства в области персональных данных.

Компании не выплатили штраф в предписанный законом срок. Следующим шагом может стать наложение штрафов в размере до 18 миллионов рублей. Аналогичные решения в отношении американских компаний суд вынес в конце 2019 года. Тогда сумма взыскания составляла всего три тысячи рублей. Twitter выплатил штраф после того, как попытался оспорить его в Верховном суде.

Депутат Госдумы уверен, что у Британи Кондити получится взыскать с корпорации законную компенсацию. Однако для огромной IT-компании суммы штрафов не играют большой роли, а после окончания разбирательств агенты западной разведки продолжат работать через социальные сети и приложения, которые обслуживает Facebook.