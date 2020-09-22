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11:31   22 Сентября 2020
Общество

Скончался работавший с Мартином Скорсезе кинооператор

Скончался работавший с Мартином Скорсезе кинооператор

Известный кинооператор Майкл Чэпмен, работавший над фильмами "Таксист" и "Бешеный бык" вместе режиссером Мартином Скорсезе, скончался в возрасте 84 лет.

Его дважды номинировали на престижную награду "Оскар".

Чэпмен работал с 1965 года, когда был ассистентом на съемках фильма "Кто убил плюшевого медведя". Его последней работой стала кинолента "Мост в Терабитию" в 2006 году — после чего он ушел на пенсию. Узнав о смерти кинооператора, поклонники творчества Чэпмена начали выражать слова поддержки и соболезнования его семье и друзьям. Сведений о причине его смерти и месте похорон пока нет.

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Автор: Юлия Яковлева
#смерть #кинорежиссер #Майкл Чэпмен

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