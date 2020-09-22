Baltnews: Латвийские предприятия накрыла волна закрытий

Действия властей Латвии в период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, привели к закрытию многих местных предприятий.

В частности, в Латвии закрылся последний рыбоперерабатывающий завод, находившийся в Лиепае. Государство, которое обещало предприятию поддержку, на самом деле его окончательно убило, со ссылкой на Sputnik Латвия, сообщает издание Baltnews

Как рассказал изданию бывший владелец последнего в Латвии рыбоперерабатывающего предприятия Игорь Крупник, в этой стране никому ничего не нужно.

«Тему Лиепайского завода я закрыл первого сентября, теперь там всем будут заправлять администраторы неплатежеспособности Trasta».

Сам предприниматель, который помимо латвийского, имеет также российское и израильское гражданство, по его словам, устал бороться с системой в Латвии, и принял решение вместе с семьей навсегда перебраться жить в Израиль.

«В Латвии никому ничего не нужно. По сути, теперь это брошенная земля, а самого завода больше нет. На территории только охрана, да и та приезжает из Риги», — подчеркнул он.

По словам Крупника, сотрудники закрывшегося завода все лето простояли на бирже труда, и ему их очень жаль, но ничего поделать нельзя.

«С администратором банка я не смог договориться. Просил дать гарантии работы до 1 июня 2021 года, но он отказал. А ведь мы ничего не просили – только предоставить возможность работать», — с огорчением поделился предприниматель.

Напомним, рыбоконсервный завод в Лиепае, который был открыт в 1982 году, уже однажды чуть не закрылся в начале 2000-х годов, но тогда владельцу предприятия Игорю Крупнику удалось его восстановить. В 2016 году банк Trasta komercbanka, где у завода был открыт кредит, обанкротился, в результате и сам банк и консервный завод оказались придавлены административной неплатежеспособностью, с которой пытались справиться все последние годы.

В 2020 году ситуацию усугубила пандемия, из-за которой везде был введен карантин. Государство в апреле пообещало предприятию возместить 20% от возможных убытков за три месяца – апрель, май, июнь. Но для получения этой помощи документы требовалось подать буквально в течение двух дней, что было невозможно.

«Администраторы неплатежеспособности не мотивированы спасать банкротящиеся предприятия, чтобы рабочие места сохранялись, а налоги платились. Они не экономисты, а юристы. И задача у них поскорее все продать, чтобы получить свой процент от сделки. И до тех пор, пока эта система в Латвии будет такой, здесь не будет нормальных производств», — объяснил бывший владелец предприятия.

Не только рыбоконсервный завод в Лиепае пострадал от карантина – рядом с ним расположена текстильная фабрика SIA «Lauma Fabrics LSEZ», которая с мая находится под угрозой закрытия.

Как сообщала в июле Латвийская ассоциация торговли (ЛАТ), на грани выживания из-за связанных с коронавирусом ограничений оказалось множество предприятий сферы торговли и общепита.

«Из более чем 35 тысяч латвийских предприятий, работающих в сфере торговли, государство оказало поддержку только 840: это 2% от общего количества компаний. Среди предприятий общественного питания поддержку получили лишь 12% – 750 компаний», — сообщили в ЛАТ, отмечая, что из-за пандемии было закрыто около 40% всех торговых точек, 65% предприятий из сферы услуг, и 80% предприятий общепита.

Кроме того, отметили в ассоциации, в Латвии власти установили критерии, препятствовавшие в получении господдержки многим новым предприятиям, а также микро-, малым и многоотраслевым организациям, в то время, как во многих других странах Евросоюза, включая Эстонию и Литву, была организована принципиально другая система помощи предпринимателям и бизнесменам.