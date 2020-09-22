Учения «Кавказ-2020» связали с гибридной угрозой Запада
Военный и политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Политикой Сегодня» раскрыл детали и цели стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».
«Это учения, которые преследуют цель отработки применения войск в условиях практически гибридных войн. Попросту говоря, решением задач борьбы с регулярными, незаконными, вооруженными формированиями, борьба с терроризмом, отражение воздушных ударов возможного противника, который будет действовать в поддержку этих формирований», — сказал военный эксперт.
СКШУ «Кавказ-2020», день первый: главные эпизоды https://t.co/LbCRXuOjr9— Минобороны России (@mod_russia) September 21, 2020
По информации Минобороны РФ, учения «Кавказ-2020» проходят Южном военном округе. Основные действия развернулись на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, и на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.
В акваториях Черного и Каспийского морей военные отработают действия группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Ирана.
«Сейчас задействованы там силы флота, которые отрабатывают вопросы борьбы с морским противником, который может действовать в поддержку террористических организаций. Также отрабатывают действия сухопутных войск по борьбе, в том числе и с регулярными войсками противника, которые могут начать вторжение в условиях гибридной войны», — разъяснил Константин Сивков.
???????? Pakistan at #Kavkaz2020 pic.twitter.com/e11P7GcmAG— PAK Intel Monitor (@MonitorPak) September 21, 2020
Российские военные готовятся противостоять потенциальному агрессору в условиях современных боевых действий, продолжил эксперт. Всего в учениях «Кавказ-2020» задействованы около 80 тыс. человек, в том числе в том числе соединения ПВО, ВМФ, Росгвардии, МЧС и около тысячи иностранных военных.
«Можно сказать, что разговоры о том, что российская армия готовится к войнам прошлого некорректны. Российская армия готовится к войнам будущего и к настоящим войнам. Судя по тому, как мы успешно решили вопрос в Сирии, то наша армия достаточно боеспособна в отличие от американской, которая, как выяснилось, решать такие же задачи в Ираке, Афганистане, не смогла», — добавил Константин Сивков.
#Видео Десантники ульяновского и камышинского отдельных соединений #ВДВ, принимающие участие в #СКШУ #Кавказ2020, приступили к отработке практических действий в составе подразделений «нового типа» на полигоне Капустин Яр https://t.co/CqFv90yTlG #ЮВО #Десантники #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/SQdVJ4IILk— Минобороны России (@mod_russia) September 22, 2020
Россия пригласила военных из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Индонезии, Ирана и Шри-Ланки планировали участвовать в «Кавказ-2020» в качестве наблюдателей. Военный эксперт объяснил, чем обусловлено определение именно такого состава стран.
«Белоруссия является фактически союзным с РФ государством, поэтому само собой. Что касается Китая, то это наш стратегический союзник, во взаимодействии с которым нам придется решать задачи борьбы с гибридными войнами. Американцы и Запад ведут именно гибридную войну. Другой войны против нас они вести не могут, не хотят они получить атомным зарядом по лбу. Касательно остальных стран, это страны из тех регионов, которые в настоящее время в наибольшей степени могут быть подвержены подобным атакам», — сказал Константин Сивков.
????????#Kavkaz2020 #Russia pic.twitter.com/uyRsd9vdL8— حناء (@iHinaRai) September 22, 2020
Также военный эксперт разъяснил, почему для учения «Кавказ-2020» выбрали именно юго-запад РФ. По его словам, это наиболее опасное, с точки зрения гибридных атак, направление.
Во-первых, на кавказском направлении находятся два болезненных для РФ узла — Абхазия и Южная Осетия. Во-вторых, центрально-азиатское стратегическое направление, где в горах со стороны Афганистана американцы могут развернуть боевые действия против бывших советских республик.
«Нам важно быть готовыми к тому, чтобы действовать в этих регионах. Отсюда вытекает, что самую наибольшую угрозу для нас составляют именно эти регионы. Поэтому в этих регионах и отрабатываются эти вопросы, исходя из требований соответствия условиям будущих военных действий. Наиболее вероятных», — подытожил Константин Сивков.
#Видео Корабли Каспийской флотилии уничтожили условную базу бандформирований во время розыгрыша морского эпизода #СКШУ #Кавказ2020 https://t.co/IheE1XWR2A #ЮВО #Учения #КаспийскаяФлотилия #Корабли #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/iyUPUo3T2q— Минобороны России (@mod_russia) September 22, 2020