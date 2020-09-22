Россия в феврале выйдет на максимум по выпуску вакцины от коронавируса

Российские компании в феврале 2021 года выйдут на максимум по выпуску вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Уже в октябре ожидается выпуск около 500 тыс. доз препарата от COVID-19. До конца года планируется выпустить от 2 000 000 до 3 000 000 доз вакцины, отметил Денис Мантуров в интервью для газеты "Известия". На каждом из этих этапов препарат после производства должен пройти необходимые исследования для выпуска в оборот.

Российскую вакцину от коронавируса разработали в центре Гамалеи. Ее выпуском занимается компания "Биннофарм". Ожидается, что в октябре-ноябре вакцину от коронавируса начнут массово выпускать компании "Генериум" и "Р-Фарм". В будущем к этой работе могут подключиться и другие организации.