Оперштаб назвал число новых случаев коронавируса в России

Медики зарегистрировали 6215 новых случаев коронавируса за последние сутки в России. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе и мониторингу коронавирусной инфекции. Накануне было выявлено 6196 заболевших.

Пациенты появились в 83 регионах России. Более четверти из них чувствовали себя хорошо и не наблюдали никаких симптомов.

За прошедшие сутки скончались 160 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. За это же время медики констатировали полное выздоровление 5976 человек. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.