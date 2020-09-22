Госпитализация понадобилась 12 участникам ДТП под Хабаровском

ДТП с участием автобуса произошло в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района в Хабаровском крае. Вследствие произошедшего было госпитализировано 12 человек.

Пассажирский автобус, в котором находились 45 человек, попал в аварию в Хабаровском крае в 24 километрах от Циммермановки Ульчского района. Вследствие произошедшего транспортное средство опрокинулось на бок. В итоге пострадало около 15 человек.

12 пассажиров в срочном порядке госпитализировали медики, которые прибыли на место происшествия. Еще некоторые пострадавшие, в том числе в тяжелом состоянии, остаются на трассе и ждут помощи, об этом рассказали в приемном отделении Циммермановского отделения Ульчской районной больницы. Погибших нет.