Лаборатория по производству запрещенных веществ ликвидирована под Брянском

Правоохранители ликвидировали нарколабораторию в Брянской области. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Ежедневно лаборатория производила около четырех килограммов синтетических веществ. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли 143 кг наркотиков, рассказал Колокольцев. Производству синтетики способствовала налаженная схема.

Наркотики сбывались бесконтактно в ряде регионов Центрального федерального округа. Почти 143 кг готовой к продаже синтетики было изъято в ходе обыска в лаборатории под Брянском. Об этом глава МВД рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета.