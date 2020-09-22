Япония желает стать членом СБ ООН

Япония заявила, что готова присоединиться к составу Совета Безопасности ООН и призвала провести реформу в организации. Об этом заявил руководитель японского МИД Тосимицу Мотэги в послании к 75-летию Организации Объединенных Наций.

Министр отметил, что организация, созданная много десятилетий назад, сейчас неэффективно выполняет свои функции и нуждается в переменах. Тосимицу Мотэги заявил, что Япония готова выполнять обязанности в качестве постоянного члена СБ и работать над стабильностью и порядком в мире.

В состав Совета Безопасности Организации Объединенных Наций входит 15 стран. Россия, Китай, Великобритания, США и Франция — постоянные члены организации. Непостоянные представители избираются на двухлетний срок.