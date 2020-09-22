Гаспарян объяснил реальную опасность для Белоруссии потерять Брест и Гродно

Территориальные притязания польской элиты не ограничиваются только западными землями Украины и Литвы, они распространяются и на белорусские города Брест и Гродно.

Об этом журналист и политический обозреватель Армен Гаспарян рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь.

По словам Гаспаряна, всю польскую государственную идеологию выражают слова «Великая Польша от моря до моря», и не случайно на польских загранпаспортах изображены города Львов и Вильнюс. А белорусские города Брест и Гродно для этой идеологии являются очень важными реперными точками.

«Рано или поздно этот вопрос встанет. Целый ряд польских политологов мне лично говорили о том, что они не признают Брест и Гродно белорусскими землями. Они считают их временно отторгнутыми от «Великой Польши» со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнул обозреватель.

Поэтому, когда сейчас Польша демонстративно поддерживает белорусскую оппозицию, закономерно возникает простой вопрос – что она хочет взамен?

По мнению Армена Гаспаряна, этот вопрос совсем не праздный, так как в глобальной политике никто ничего не делает просто так.

«Если этот вопрос ставился в кулуарных беседах с белорусскими оппозиционерами, то становятся абсолютно понятными слова Александра Лукашенко о том, что соседние страны ведут откровенную деструкцию по отношению к Белоруссии», — добавил журналист в заключение.

Напомним, массовые протесты и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются в Белоруссии уде почти 1,5 месяца – с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы и были объявлены их предварительные результаты. Протестующие заявили, что не согласны с объявленными ЦИК Белоруссии итогами подсчета голосов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на новый президентский срок, набрав более 80% голосов, в то время как его основная соперница Светлана Тихановская набрала на выборах порядка 10% голосов.

Спустя несколько дней после выборов Тихановская покинула Белоруссию, уехав в Литву, и уже оттуда несколько раз записала видеообращения к своим сторонникам, призывая их к продолжению протестов и забастовкам на крупных госпредприятиях. При этом Сейм Литвы заявил, что считает Светлану Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии. В то же время глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Варшава больше не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Лукашенко, со своей стороны, заявил, что Запад намеренно раскачивает ситуацию в Белоруссии с целью ослабить ее, а руководство протестной деятельностью, по его словам, ведется из штаб-квартир, расположенных в Варшаве и Вильнюсе. В то же время белорусские власти подготовили план вывода страны из сложившегося кризиса, который включает в себя внесение в Конституцию поправок, передающих часть полномочий президента правительству и парламенту. После принятия данных поправок, в стране планируется провести досрочные парламентские и президентские выборы.