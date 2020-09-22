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11:19   22 Сентября 2020
Россия

Пользователи Сети делятся видео землетрясения в Иркутской области

Пользователи Сети делятся видео землетрясения в Иркутской области

Глубокой ночью 22 сентября 2020 года в Иркутской области произошло землетрясение.

Первый толчок примерно в два часа ночи по местному времени (21:00 по Москве) ощутили на себе жители Ангарска. Спустя 15 минут последовал второй, менее сильный толчок. Новосибирский портал NGS.ru сообщает, что магнитуда землетрясения составила 5-6 баллов по шкале Рихтера.  

Эпицентр находился в десятке километров от населенного пункта Култук Слюдянского района. Толчки ощущались на территории 12 районов. Сейчас стратегические объекты, а также объекты коммунальной инфраструктуры Иркутска и других близлежащих городов работают в штатном режиме. Информации о пострадавших нет. Городские власти объявили режим повышенной готовности.

Иркутяне активно обмениваются впечатлениями о произошедшем в социальных сетях.

Большинство жителей спали, когда начались подземные толчки. Однако были те, кто бодрствовал: на видеозаписи видно, как землетрясение застигло врасплох стримера во время онлайн-игры.

Взбудораженные стихийным бедствием люди начали писать о своих впечатлениях в Twitter. Кто-то обвинял в произошедшем потусторонние силы, были и те, кто умудрился проспать все самое «интересное».

Пользовательница Twitter рассказала, как «седела» при магнитуде в четыре балла. Так она отреагировала на язвительный комментарий о том, что ничего страшного в Иркутской области не случилось.

Сильнее всего в результате землетрясения пострадало дорожное полотно. Местный житель снял на видео, как трасса Иркутск – Улан-Удэ практически раскололась на две половины.

По сообщениям МЧС России, землетрясение добралось и до Бурятии. Жители четырех районов республики ощутили толчки магнитудой в 2,5–3 балла. Пострадавших нет.

Иркутская область входит в так называемую Байкальскую рифтовую зону — глубинный разлом земной коры протяженностью около 1500 км. Центральную часть рифта занимает озеро Байкал. На западе рифта расположена Евразийская плита, с востока его ограничивает Амурская плита, движущаяся от рифта в сторону Японии со скоростью около 4 мм в год. Зона характеризуется высокой сейсмической активностью.

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Автор: Роман Самойлов
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