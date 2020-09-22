Силовики использовали вертолеты для задержания главы "секты Виссариона"

Правоохранители провели операцию по задержанию главы общины "Город Солнца" Сергея Торопа и его первого заместителя Вадима Редькина в Курагинском районе Красноярского края. Для того чтобы подобраться к религиозной общине использовали авиацию.

Информация о задержании "Виссариона" поступила во вторник, 22 сентября. Местные жители опубликовали кадры с места штурма "Города Солнца" в социальных сетях. В настоящее время пресс-служба ФСБ региона не дала официальных комментариев по поводу проведенной операции, передает издание "Аргументы и Факты".

Сергей Тороп, известный как Виссарион, является бывшим сотрудником правоохранительных органов. Он основал объединение под названием "Церковь Последнего Завета" в 1991 году. Сейчас у организации есть более тысячи последователей, которые проживают на юге региона.