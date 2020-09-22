Санкции США в отношении «Северного потока — 2» грозят расколом Евросоюзу

Вашингтон сформирует коалицию против строительства газопровода «Северный поток — 2», предназначенного для транзита российского газа в Европу, главным образом — в Германию, которая все еще остается ключевым государством Евросоюза.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток — 2» создает риск для Европы, становясь зависимым от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, и я знаю, что многие граждане Германии этим озабочены. Мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен, мы работаем созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — рассказал госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.

США так и не удалось навязать Германии свой сланцевый газ, поэтому потребовались радикальные политические меры, которые могут привести к расколу в самом Евросоюзе, ведь предпосылки к размежеванию европейской солидарности обозначились уже давно, полагает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Давно назревший раскол

Вероятно, в авангарде коалиции помимо Штатов окажется Польша. Ее мотивы не ограничиваются беспокойством о благополучии Украины — страна пытается стать главным плацдармом США в Европе и во всем поддерживает «старшего брата». Кроме того, Варшава беспокоится за благополучие собственного газового проекта — «Baltic Pipe», идущего из Норвегии через Данию в Польшу.

Размежевание стран Востока и Запада Евросоюза по энергетическому вопросу — это не вопрос энергетики, а давно назревший политический конфликт, объясняет Шаповалов.

«Это размежевание между странами, которые идут в фарватере США и между странами, которые стараются сохранить европейскую идентичность и группируются вокруг Германии и Франции. Фактически те страны, которые поддерживают энергетическую политику США, это «засланные казачки» внутри ЕС, «троянский конь», при помощи которого Штаты стараются контролировать Евросоюз», — рассказал кандидат исторических наук «Политике Сегодня».

У Польши с Германией свои счеты. В июле руководство ЕС предлагало лишить Варшаву финансирования за «отступление от демократических принципов». Германия и Брюссель недовольны консервативной политикой недавно переизбранного президента Анджея Дуды и польского парламента в отношении ЛГБТ, женщин, мигрантов и не только.

Варшава в свою очередь уже давно отходит от общесоюзного политического курса. С ней солидарна Венгрия, чьи власти также придерживаются правого консерватизма. Премьер-министр страны Виктор Орбан в мае потребовал извинений от руководства ЕС, упрекавшего правительство чуть ли не в узурпации власти и нарушении демократических принципов. С заявлениями на эту тему выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — немецкий политик. Не исключено, что Польша и Венгрия воспользуются шансом ответить «ядру» ЕС — Германии за постоянную критику с трибун Европарламента.

«Следующая линия раскола — миграционный кризис. В рамках него также выяснилось, что есть страны, которые поддерживают миграционную политику Евросоюза, и есть страны, которые выступают категорически против. Это страны Восточной Европы — так называемые страны Вышеградской четверки: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, которые фактически закрыли свои границы от мигрантов. Это Италия, которая, столкнувшись с серьезной проблемой миграционного потока, также пыталась границы закрыть и вступила в противоречия с Францией и Германией», — говорит Шаповалов.

Кто войдет в коалицию?

Скорее всего, в коалицию войдут Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Венгрия, Хорватия и Словакия — в 2017 году они заявляли, что газопровод «может нести определенные риски для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе», а также «существенно повлияет на развитие рынка газа и модель транзита газа в регионе, в первую очередь на транзитный маршрут через территорию Украины».

Однако из всех этих стран только государства Прибалтики последовательно критикуют российско-европейский проект уже четыре года. Прошлым летом в МИД Литвы заявили, что «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике ЕС. Аргумент все тот же: газопровод «подрывает единые энергетические принципы Евросоюза».

Польша и страны Балтии давно идут в фарватере США, а не Франции и Германии. Они используются Штатами в качестве форпоста против России и выстраивают свою политику на русофобских заявлениях. В ЕС давно происходит процесс постепенного нарастания противоречий между странами Запада и Востока, между старой и новой Европой, говорит ученый.

Кто окажется по другую сторону баррикад?

«Газпром» финансирует трубопровод лишь наполовину. Вторую половину ( почти пять миллиардов евро) оплачивают пять европейских компаний: немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. Соответственно, Германия, Австрия и Нидерланды являются главными бенефициарами проекта — против них и будет разворачивать спровоцированная американцами кампания.

Но у Германии, помимо экономического интереса, принципиальная позиция по «Северному потоку — 2»: Берлин считает, что Штаты пытаются диктовать стране энергетическую политику, навязывая свой сланцевый газ. Диктатура США, как верно предполагает Берлин, на этом не кончится, а только начнется.

«Есть страны западной Европы, достаточно богатые и обеспеченные — старая Европа, которая группируется вокруг Франции и Германии и пытается проводить политику европейской идентичности, европейской консолидации, пытается сгруппировать страны запада Европы в единый союз и отстоять свою независимость от США. Они стремятся к активному взаимодействию с Россией, как с соседом, экономическим и политическим партнером», — объяснил Шаповалов.

Не только Восток и Запад

Раскол становится актуальной темой, начиная с экономического кризиса 2008 года. С того момента противоречия начались между Югом и Севером Евросоюза.

«Еще одна линия размежевания — между Севером и Югом Европы. Между северными богатыми странами и между бедными южными странами. В 2008 году выяснилось, что политика северных и южных стран различна. Южные страны Европы, в частности, Италия, Испания, Португалия, Греция просили о помощи, а северные страны выступали против в рамках экономического кризиса», — поделился политолог.

Но коалиция США, направляющая страны Восточной Европы против Германии и Франции, рискует окончательно «добить» Евросоюз. Оказалось, невзгоды ЕС не закончились на Brexit и пандемии коронавируса. Они только начинаются.