Российский актер Жулин трагически погиб под Владимиром

Актер кино Дмитрий Жулин попал в аварию на 61 километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. От полученных травм он скончался.

Страшное ДТП, которое произошло на 61 километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума, унесло жизнь киноактера Дмитрия Жулина. По имеющимся данным, артист находился за рулем автомобиля и при выезде на главную дорогу не уступил проезд рейсовому автобусу. В результате столкновения тяжелые травмы получил как сам Жулин, так и его пассажир. Последнего госпитализировали в больницу. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Добавим, актер получил известность после исполнения роли в сериале "Александровский сад". После съемок сериала "Охота на Берию" Жулин решил уйти в монастырь послушником.