Документ, подписанный в Беловежской пуще, может быть поставлен РФ под сомнение как нелегитимный. В этом случае сразу четыре украинских города могут выйти из состава Украины, став российскими, полагают журналисты КНР.

Издание Sohu отмечает, что украинская республика вошла в состав СССР, не имея некоторых населенных пунктов. Речь идет о Донецке, Одессе, Харькове, Херсоне. Кроме того, Крымский полуостров на тот момент также являлся российским.

Китайские журналисты не исключают присоединение Николаева к России. Соответствующую информацию предоставило издание "ПолитЭксперт".