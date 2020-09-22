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9:24   22 Сентября 2020
Политика

СМИ Китая полагают, что в состав РФ войдут четыре города Украины

СМИ Китая полагают, что в состав РФ войдут четыре города Украины

Документ, подписанный в Беловежской пуще, может быть поставлен РФ под сомнение как нелегитимный. В этом случае сразу четыре украинских города могут выйти из состава Украины, став российскими, полагают журналисты КНР.

Издание Sohu отмечает, что украинская республика вошла в состав СССР, не имея некоторых населенных пунктов. Речь идет о Донецке, Одессе, Харькове, Херсоне. Кроме того, Крымский полуостров на тот момент также являлся российским.

Китайские журналисты не исключают присоединение Николаева к России. Соответствующую информацию предоставило издание "ПолитЭксперт".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #города #границы

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