Жители 367 населенных пунктов Иркутской области ощутили землетрясение

Землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах Иркутской области, а также на всей территории Бурятии. Об этом сообщили в МЧС.

Спасатели тщательно обследуют жилые и социальные здания в Иркутской области на предмет последствий. Пока данных о разрушениях ни в одном из регионов нет, передает РИА Новости.

Вечером в понедельник, 21 сентября, подземные толчки магнитудой 5,3 ощутили жители Иркутска. Эпицентр землетрясения находился в 83 км от города, в районе озера Байкал. В соцсетях пользователи отметили, что еще одно землетрясение случилось позже и длилось около минуты. О жертвах не сообщается.