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8:11   22 Сентября 2020
Политика

Глава Алтайского края Томенко заразился коронавирусом

Глава Алтайского края Томенко заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оказался заражен коронавирусом. Глава региона перешел на дистанционную работу.

Томенко ранее в июле уже уходил на вынужденную самоизоляцию, однако тогда заразился не он сам, а несколько сотрудников краевой администрации, которые регулярно контактировали с губернатором. Томенко из-за рисков инфекции COVID-19 самоизолировался на неделю.

Ранее стало известно, что глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол между тем уже во второй раз переболел коронавирусной инфекцией. Накануне пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак сообщила о его выписке из больницы после выздоровления. Кара-оол уже с понедельника вернулся к работе.

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Автор: Яна Либерман
#алтай #томенко #коронавирус

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