Глава Алтайского края Томенко заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оказался заражен коронавирусом. Глава региона перешел на дистанционную работу.

Томенко ранее в июле уже уходил на вынужденную самоизоляцию, однако тогда заразился не он сам, а несколько сотрудников краевой администрации, которые регулярно контактировали с губернатором. Томенко из-за рисков инфекции COVID-19 самоизолировался на неделю.

Ранее стало известно, что глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол между тем уже во второй раз переболел коронавирусной инфекцией. Накануне пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак сообщила о его выписке из больницы после выздоровления. Кара-оол уже с понедельника вернулся к работе.