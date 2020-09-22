Полицейского в Нью-Йорке заподозрили в сотрудничестве с Пекином

Сотрудника полиции Нью-Йорка, 33-летнего выходца из Китая, задержали по подозрению в передаче закрытой информации дипломатам генконсульства КНР. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил канал CNBC.

Полицейского задержали по обвинению в передаче китайским дипломатам сведений об этнических тибетцах, проживающих в крупнейшем мегаполисе США. Страж порядка, по версии ФБР, поддерживал постоянные контакты с одним из работников генерального консульства КНР, к которому обращался, как к своему начальнику, начиная с 2018 года.

Задержанный правоохранитель, который сам является выходцем из КНР, также мог обеспечивать сотрудникам генконсульства Поднебесной доступ на закрытые мероприятия, на которых присутствовали члены руководства нью-йоркской полиции. Соответствующие обвинения были предъявлены прокуратурой Восточного округа штата Нью-Йорк.