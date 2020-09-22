Россиян призвали не оставлять пенсии на карте

Оставлять полученную страховую пенсию на банковской карте рискованно. Подробнее об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Выплаты пенсии могут приостановить, если получатель не снимал деньги с карты в течение полугода, пояснил эксперт в разговоре с агентством "Прайм".

По его словам, в этом случае пенсию могут приостановить, чтобы защитить госфинансы от "лишних" трат, например, если человеку не нужны деньги от государства, и он живет на накопления или с помощью детей. Также закон о приостановке выплат помогает перестраховаться на случай, если пенсионер уехал в другую страну или умер, а данные об этом еще не поступили в Пенсионный фонд России.

Также эксперт отметил, что держать пенсию на карте рискованно еще и потому, что можно столкнуться с мошенниками при передаче идентификационных данных третьим лицам. Кроме того, если у пенсионера есть задолженность, судебные приставы могут заблокировать карту для списания средств.