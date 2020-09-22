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6:01   22 Сентября 2020
Происшествия

Жители Слюдянки после землетрясения сообщили об отключении света

Жители Слюдянки после землетрясения сообщили об отключении света

После землетрясения в ночь на вторник в Иркутской области жители Слюдянки сообщили о перебоях с электричеством. Об этом они рассказали в соцсетях.

Жители города отметили, что отключение света случилось сразу же после первого подземного толчка, который был зарегистрирован около двух часов ночи (21:00 по Москве). Некоторые также пожаловались на проблемы с интернетом и отоплением.

Землетрясение произошло в Иркутской области в понедельник. Согласно информации регионального главка МЧС, магнитуда составила 5,9. Эпицентр находился в Слюдянском районе. Жертв и разрушений в Иркутске и Слюдянке нет.

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Автор: Ирина Большунова
#иркутская область #землетрясение #слюдянка

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